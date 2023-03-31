На реконструкцию школы №77 в Саратове выделят еще 266 миллионов рублей

Саратовские депутаты приняли изменения бюджета на заседании Гордумы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.
Сегодня, 31 марта, на заседании Саратовской городской думы рассматривалось внесение изменений в бюджет Саратова. Планируется увеличить ассигнования на реализацию следующих проектов:
— реконструкция школы № 77 – 266 млн рублей;
— строительство причального сооружения в с. Синенькие в размере 24 млн рублей;
— организация водоотведения около школы №106 в размере 9,1 млн;
— организация бесплатного питания обучающихся с ОВЗ в размере 4,4 млн;
— обустройство площадок для сбора ТКО – 7,6 млн рублей;
— обеспечение земельных участков многодетных семей инфраструктурой - 27,6 млн рублей на проведение необходимых работ.
Данная инициатива была поддержана депутатами.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.