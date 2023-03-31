На реконструкцию школы №77 в Саратове выделят еще 266 миллионов рублей

Саратовские депутаты приняли изменения бюджета на заседании Гордумы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Сегодня, 31 марта, на заседании Саратовской городской думы рассматривалось внесение изменений в бюджет Саратова. Планируется увеличить ассигнования на реализацию следующих проектов:

— реконструкция школы № 77 – 266 млн рублей;

— строительство причального сооружения в с. Синенькие в размере 24 млн рублей;

— организация водоотведения около школы №106 в размере 9,1 млн;

— организация бесплатного питания обучающихся с ОВЗ в размере 4,4 млн;

— обустройство площадок для сбора ТКО – 7,6 млн рублей;

— обеспечение земельных участков многодетных семей инфраструктурой - 27,6 млн рублей на проведение необходимых работ.

Данная инициатива была поддержана депутатами.

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