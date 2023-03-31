Фото: Володин. Саратов.

Вячеслав Володин раскритиковал местные власти из-за отсутствия комплексной застройки в новом микрорайоне. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников спикера Госдумы «Володин.Саратов»

В ходе визита в Саратов спикер Госдумы встретился с жителями микрорайона Звезда. Володин поднял тему отсутствия комплексной застройки при создании нового микрорайона Зеленая горка. Ранее с этим вопросом к Председателю Госдумы обращались подписчики.

В микрорайоне возведут несколько многоэтажных домов, но при этом, согласно проекту не предусмотрено строительство объектов социальной сферы, следовательно, родители будут вынуждены водить детей в школу и детский сад Звезды, которые уже заполнены.

— Все в надежде опять набивать карманы и решать вопросы без расходов на социальную инфраструктуру. Разбираться будет прокурор. Нельзя так. Зачем над людьми-то издеваться? – возмутился Вячеслав Володин.

Володин обратился к местным властям с просьбой начинать строительство с инфраструктных и социальных объектов.

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