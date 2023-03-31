архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саратове из-за ремонтных работ без воды остались 9 домов в Ленинском районе, сообщили в пресс-службе КВС.

Отключения коснулись домов по адресам:

- Вишневый проезд, 18, 20;

- проспект 50 лет Октября, 79, 79а, 81; - Саперная, 3, 3а, 5, 7.

В микрорайоне Солнечном со вчерашнего дня нет воды в домах по четной стороне проспекта Строителей, 30 и 42/2. Закончить работы на коммуникациях обещали к 8 утра, но позже сообщили о продлении ремонта – восстановить водоснабжение горожан обещают к двум часам дня.

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