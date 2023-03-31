Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 марта 2023 7:32

В Саратове из-за ремонтных работ без воды остались 9 домов в Ленинском районе

В микрорайоне Солнечном со вчерашнего дня нет воды в домах по четной стороне проспекта Строителей - закончить работы должны к двум часам дня
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саратове из-за ремонтных работ без воды остались 9 домов в Ленинском районе, сообщили в пресс-службе КВС.

Отключения коснулись домов по адресам:

- Вишневый проезд, 18, 20;

- проспект 50 лет Октября, 79, 79а, 81; - Саперная, 3, 3а, 5, 7.

В микрорайоне Солнечном со вчерашнего дня нет воды в домах по четной стороне проспекта Строителей, 30 и 42/2. Закончить работы на коммуникациях обещали к 8 утра, но позже сообщили о продлении ремонта – восстановить водоснабжение горожан обещают к двум часам дня.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.