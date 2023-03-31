архив КП

Нерабочий день в апреле ждет саратовцев на Радоницу. Радоница — день особого поминовения усопших. В 2023 году этот день выпадает на 25 апреля - вторник.

В соответствии с законом Саратовской области от 22 марта 2012 года. День особого поминовения усопших объявлен нерабочим праздничным днем. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты области.

Таким образом, саратовцы будут отдыхать 25 апреля, а понедельник 24 апреля будет сокращенным на один час.

Напомним, всего в этом году у россиян - 118 выходных дней. В следующий раз саратовцы будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

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