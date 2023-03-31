фото: Архив КП

В Саратовской области за сутки зарегистрировали 165 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9 утра 31 марта, за сутки в Саратовской области зарегистрировали 165 случаев коронавируса. Выздоровели с начала эпидемии 310 787 человек, из них 166 человек за прошедшие сутки.

Чаще всего заболевали пожилые люди — 69 случаев. У девятнадцати заболевших - пневмония, еще у одного пациента болезнь проходит бессимптомно.

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