фото: Архив КП
В Саратовской области за сутки зарегистрировали 165 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.
По данным на 9 утра 31 марта, за сутки в Саратовской области зарегистрировали 165 случаев коронавируса. Выздоровели с начала эпидемии 310 787 человек, из них 166 человек за прошедшие сутки.
Чаще всего заболевали пожилые люди — 69 случаев. У девятнадцати заболевших - пневмония, еще у одного пациента болезнь проходит бессимптомно.
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