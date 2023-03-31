Фото: Госавтоинспекция
На трассе у Вольска двое пострадали в столкновении тягача и «Калины». О этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В 14:28 на участке дороги Сызрань-Саратов-Волгоград в Вольском районе Саратовской области столкнулись грузовик DAF с полуприцепом Schmitz и Lada Kalina.
В аварии пострадали 67-летний водитель «Лады» и его 66-летняя пассажирка.
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