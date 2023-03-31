Вчера, 30 марта, биатлонист из Саратова Никита Поршнев выиграл золотую медаль на чемпионате России. Об этом сам спортсмен рассказал на личной странице во «ВКонтакте». Лыжная гонка проходят в Ханты-Мансийске. Сам Поршнев выступает за команду Ханты-Мансийского автономного округа. Заключительный этап Чемпионата России – мужской масстарт, пройдет завтра, 1 апреля, в полдень по московскому времени. Трансляцию будет вести телеканал «МАТЧ». ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями. Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.