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НовостиОбщество31 марта 2023 2:37

Госавтоинспекция предупредила саратовцев о мокром снеге и тумане

Жителям региона стоит быть аккуратнее на дороге
Наталия Калинина
Мокрый снег на дороге

Мокрый снег на дороге

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 31 марта, в Саратовской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и тумана, Госавтоинспекция предупреждает, что жителям региона стоит быть аккуратнее на дороге.

В некоторых районах появится туман с видимостью 500-1 000 метров.

- Нужно быть предельно внимательными на дороге в непогоду: соблюдать скоростной режим, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, а также при движении на загородных трассах.

Пешеходам необходимо быть также внимательней при переходе дороги, - сообщили в Госавтоинспекции.