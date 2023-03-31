Госавтоинспекция предупредила саратовцев о мокром снеге и тумане

Мокрый снег на дороге Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 31 марта, в Саратовской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и тумана, Госавтоинспекция предупреждает, что жителям региона стоит быть аккуратнее на дороге.

В некоторых районах появится туман с видимостью 500-1 000 метров.

- Нужно быть предельно внимательными на дороге в непогоду: соблюдать скоростной режим, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, а также при движении на загородных трассах.

Пешеходам необходимо быть также внимательней при переходе дороги, - сообщили в Госавтоинспекции.