В Саратове снова планируют перекрыть мост через Глебучев овраг в Волжском районе. Информацию подтвердили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
В связи с ремонтом дорожного полотна планируется ввести ограничение на проезд в сторону Славянской площади.
Ремонт моста проходит в рамках контракта на ремонт участка дороги на улице Чернышевского между Валовой и Большой Горной. Его протяженность составляет 300 метров и включает в себя мост. Ранее на время работ перекрывали движение по правой стороне.
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