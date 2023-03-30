В Саратове снова планируют перекрыть мост через Глебучев овраг в Волжском районе. Информацию подтвердили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В связи с ремонтом дорожного полотна планируется ввести ограничение на проезд в сторону Славянской площади.

Ремонт моста проходит в рамках контракта на ремонт участка дороги на улице Чернышевского между Валовой и Большой Горной. Его протяженность составляет 300 метров и включает в себя мост. Ранее на время работ перекрывали движение по правой стороне.

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