Александр Кунин / СУ СКР по Саратовской области

В Саратове уже семь месяцев ищут без вести пропавшего 35-летнего Александра Кунина. Об этом сообщили волонтеры движения «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

О местонахождении саратовца ничего не известно с 24 августа прошлого года, в начале 2023 в региональном следкоме возбудили уголовное дело.

Мужчина среднего роста (176 см) и худощавого телосложения, у него голубые глаза. Волонтеры просят обращаться по номеру 8-800-700-54-52 всех, кому известно что-либо о местонахождении саратовца.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Саратовской области / "ВКонтакте"

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