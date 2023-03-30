архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратове цена на квартиры в новостройках поднялась почти на 5 процентов. Такие данные опубликовал портал «Мир квартир».

С начала 2023 года стоимость квадратного метра подорожала на 3,3 % и составляет 80 980 рублей.

Такой показатель поднял Саратов в десятку городов по росту цен на квартиры.

Так, средняя цена на жилплощадь в новостройках Саратова составляет 4 381 567 тысяч рублей.

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