фото: пресс-служба Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

В Саратове взыскали 197 ранее неоплаченных штрафов. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

В марте сотрудники транспортной полиции провели мероприятие «Должник», выявляя лиц, не оплативших штрафы и привлекая их к ответственности.

Сотрудники транспортной полиции совместно с представителями Управления федеральной службы судебных приставов по Саратовской области на территориях железнодорожного вокзала, автовокзала, аэропорта «Гагарин» провели акцию «Узнай о своих долгах», во время которой предложили узнать пассажирам и посетителям вокзала об имеющихся у них задолженностях.

Составлено 45 протоколов об административных правонарушениях, которые были направлены на рассмотрение мировым судьям. 5 гражданам судом назначено административное наказание в виде обязательных работ на срок от 20 до 40 часов. Взыскано 197 ранее наложенных административных штрафов на общую сумму 70 480 рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.