архив КП Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Саратовской области дефицит по трактористам – сейчас в регионе открыты 42 вакансии. Об этом сегодня, 30 марта, говорили на заседании комитета гордумы по городскому хозяйству.

По словам директора МБУ «Служба благоустройства Волжского района» Дениса Болдырева, в настоящее время в штате открыты 42 вакантные должности.

- Большой дефицит по трактористам. Специфическая специальность. Нет их, - заявил Болдырев.

Как уточнили на заседании, средняя заработная плата трактористов составляет 30 тысяч рублей. При этом нехватка сотрудников отмечается почти везде.

Депутат Вячеслав Доронин (фракция "ЕР") заметил, что трактористы – «это люди на вес золота», поэтому уровень зарплаты необходимо поднять до 50 тысяч рублей.

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