фото: Мэрия Саратова

Марина Голубенкова стала «Воспитателем года – 2023» и представит Саратов на региональном этапе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова. Воспитатель прогимназии «Кристаллик» Мария Голубенкова стала победителем городского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2023» и представит Саратов на региональном этапе. В этом году в конкурсе состязались 26 педагогов дошкольного образования, финалистами стали 7 участниц.

Победителем конкурса стала Мария Голубенкова, воспитатель прогимназии «Кристаллик». Второе место заняла Ирина Кравченко, воспитатель детского сада общеразвивающего вида № 97. Третье место у Инны Осадчей, воспитателя детского сада «Совенок».

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