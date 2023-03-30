архив КП
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В ходе СВО погиб уроженец Татищевского района Евгений Жаданов. Об этом сегодня, 30 марта, сообщила пресс-служба администрации.
- Он отдал жизнь за светлое будущее своей Родины и соотечественников. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким павшего воина, - сказал губернатор.
Никаких данных о биографии солдата чиновники не привели.
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