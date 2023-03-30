Фото: пресс-служба правительства Саратовской области

Роман Бусаргин назвал «позором» хлеб из соседних регионов на прилавках магазинов Саратова. Об этом глава региона заявил сегодня, 30 марта, на заседании регионального правительства.

По словам главы Минсельхоза Романа Ковальского, на период обращения фермера за поддержкой и выделением средств в среднем уходит от 10 до 30 дней. Бусаргин отметил, что в посевной период эти сроки нужно сокращать.

Кроме того, Бусаргин указал на необходимость развития предприятия по переработке сельхозпродукции. Как заявил губернатор, продажа хлеба из соседних регионов является «позором».

По словам Ковальского, по этому вопросу были проведены необходимые совещания с представителями сетевых магазинов. Будут приложены все усилия для увеличения саратовской продукции на прилавках.

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