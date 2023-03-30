Жители Саратовской области увидят новый логотип МТС

Фото: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»

МТС, цифровая экосистема, объявила о глобальном ребрендинге. У бренда МТС появляется новая архитектура, позиционирование, новый логотип и визуальный язык в целом, а также уникальная айдентика для отдельных продуктов.

Бренд МТС имеет цель стать цифровой экосистемой, планы по созданию которой реализуются с 2019 года. Два года назад вектор развития компании сильно сместился в сторону ИТ: вырос штат ИТ-специалистов, расширились продуктовые команды, принятые меры позволили активнее отвечать на запросы клиентов, сформировать новые корпоративные ценности.

Фото: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»

- Нашему бизнесу стало тесно в прежнем монолитном бренде, поэтому мы перешли на гибридную модель. Наша новая система брендинга включает множеством визуальных стилей. Есть варианты для крупных бизнес-направлений и других продуктов со своей яркой идентичностью и узнаваемым стилем, но с заметной преемственностью к материнскому бренду.

Нам важно было, чтобы люди увидели экосистему МТС разной, а у отдельных сервисов появилась возможность найти индивидуальный подход к клиенту, — прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.

Основой фирменного стиля МТС стал динамический и гибкий логотип. Он включает в себя все продукты и сформирует своеобразный фундамент для визуальной системы. Левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов. Красный цвет МТС — главный узнаваемый элемент бренда — сохранился, но у него появятся различные цветовые дополнения.

Бренд МТС сохранил свою энергию, эмоциональность и стремление всегда оставаться на острее событий, однако вместе с тем он стал современнее и дружелюбнее к клиенту. Кредо МТС «Быть лучше каждый день» остается прежним, наша задача – менять реальность вокруг себя, помогать людям находить новые решения, получать неожиданный опыт.

В создании новой бренд-платформы МТС помогали агентства Signal (part of ONY) и BBDO MOSCOW. Над новым концептом айдентики с нами также работали два агентства — UtterDesign и ONY.

Процесс внедрения новой айдентики будет проходить постепенно. Сначала он затронет цифровые продукты и интернет-сайты, а затем вывески и оформление офисов и магазинов. Их сменят в течение нескольких лет по мере износа старых конструкций.

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