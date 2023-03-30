фото: пресс-служба Правительства области

В Саратовской области дети участников СВО получат бесплатные путевки в летние лагеря. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В этом году дети мобилизованных и заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении военных задач смогут бесплатно отдохнуть в детских оздоровительных лагерях Саратовской области. Информация была озвучена губернатором Романом Бусаргиным в ходе совещания. По его словам, с такой просьбой к нему обратились родители, и мера поддержки была введена.

— Разъясните порядок подачи заявлений, расскажите, какие лагеря смогут принять детей. Информируйте граждан через Единый центр поддержки семей участников СВО и центры соцобслуживания. Подключите к работе глав, чтобы на своих приемах они также об этом рассказывали. Скоро летние каникулы, семьи уже строят планы на отдых детей, и мы обязаны им помочь, — заявил губернатора.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.