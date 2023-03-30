В Саратовской облдуме чиновник рассказал о целебных свойствах «хвалынских туманов»

архив КП Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 30 марта, в ходе круглого стола в Саратовской облдуме главный внештатный специалист регионального минздрава по санаторно-курортному лечению Владимир Храмов рассказал о целебных свойствах «хвалынских туманов».

В регпарламенте обсуждали состояние санаторно-курортной сферы региона. По словам Храмова, лечебными «хвалынские туманы» становятся в осенне-летний сезон из-за высокой ионизации воздуха.

Как пояснил чиновник, деревья испаряют влагу через листья и становятся проводниками ионизации – именно поэтому над кронами можно увидеть характерные «туманы». Храмов уточнил, что такой воздух может быть полезен для людей, страдающих заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.