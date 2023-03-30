Сергей Наумов

Новым ректором СГТУ стал Сергей Наумов. Об этом сообщила пресс-служба СГТУ имени Ю.А. Гагарина.

Сергей Юрьевич утвержден в должности ректора Саратовского государственного технического университета с 31 марта 2023 года. Соответствующий приказ подписан главой Министерства науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

В 1988 году Наумов закончил университет и начал заниматься научной деятельностью, а в 1999 году Сергею Юрьевичу присвоено звание Доктора исторических наук, профессора. Более 25 лет посвятил работе в системе высшего образования региона.

С 2021 года Сергей Наумов был исполняющим обязанности ректора Саратовского государственного технического университета.

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