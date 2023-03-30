Фото: СУ СКР по Саратовской области

Под Энгельсом задержали подозреваемого в убийстве 84-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Саратовской области.

По версии следствия, пенсионерка напилась с 43-летним знакомым и поссорилась с ним. В ходе конфликта на улице Дальней мужчина схватил нож и пырнул им собутыльницу – женщина скончалась от тяжелого ранения, а злоумышленник сбежал.

Труп на следующий день нашла соседка, она и вызвала полицию. Вскоре подозреваемого задержали, он сознался в убийстве. Возбуждено уголовное дело.

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