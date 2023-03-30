В Саратовской области на пункте пропуска остановили грузовик с еловыми досками без сертификата

архив КП
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Саратовской области на пункте пропуска остановили грузовик с хвойной древесиной без сертификата. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
В пункте пропуска в «Озинках» был досмотрен грузовой автомобиль, который направлялся в Узбекистан.
Сотрудник управления обнаружили в машине более 40 кубометров лесоматериалов без соответствующего сертификата.
Водителя грузовика не выпустили из региона, а направили на оформление соответствующих документов.
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