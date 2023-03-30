Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 марта 2023 10:53

В Саратовской области на пункте пропуска остановили грузовик с еловыми досками без сертификата

Водителя направили на оформление соответствующих документов
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Саратовской области на пункте пропуска остановили грузовик с хвойной древесиной без сертификата. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В пункте пропуска в «Озинках» был досмотрен грузовой автомобиль, который направлялся в Узбекистан.

Сотрудник управления обнаружили в машине более 40 кубометров лесоматериалов без соответствующего сертификата.

Водителя грузовика не выпустили из региона, а направили на оформление соответствующих документов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.