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НовостиОбщество30 марта 2023 10:39

В саратовской многодетной семье родился четвертый ребенок

Малыша назвали Серафимом
Роман Хвалин
В многодетной семье Епифановых пополнение

В многодетной семье Епифановых пополнение

В Саратовской области в многодетной семье Епифановых родился четвертый ребенок. О радостном событии рассказали в официальном паблике «Управление по делам ЗАГС Саратовской области».

Малыша назвали Серафимом. Зарегистрировали мальчика в Лысогорском отделе ЗАГСа.

Счастливые родители уже воспитывают двух мальчиков и девочку.

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