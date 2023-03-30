Мария Усова: Сегодня все мы немного волонтеры

Мария Усова

Депутат Саратовской областной Думы, координатор партийного проекта «Женское движение Единой России», гендиректор «Волга-Медиа» Мария Усова приняла участие в ВКС с ЦИКом партии «Единая Россия». Об этом она сообщила в своем телеграм-канале 30 марта.

«Семинар проходил в дистанционном режиме для представителей Женского движения ЕР и волонтеров! Сегодня все мы немного волонтёры. Кто-то активно рассказывает об этом в социальных сетях, кто-то помогает тихо без привлечения внимания к себе.

В одном я уверена точно - равнодушных становится все меньше. Тем не менее и люди, всегда спешащие на помощь другим, нуждаются в поддержке и сохранении собственного внутреннего ресурса.

Партийная учёба всегда носит прикладной характер. Полученная информация должна послужить людям. Совместно с руководителем общественного совета Женского движения ЕР Еленой Скляровой обсудили будущие задачи в рамках нашего партийного проекта. Уверена, что полученные новые знания помогут в реализации конкретных добровольческих инициатив»,- написала парламентарий.

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