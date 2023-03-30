В Саратовской области по сравнению с прошлым годом снизился показатель смертности. Такие данные приводит Росстат в опубликованном докладе.
По статистике, за прошедшие два месяца в регионе родились 1260 младенцев. Это на 15 новорожденных больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
При этом, показатель смертности уменьшился – 2 983 человека умерло в этом году, а это на 395 меньше 2022 года.
Согласно этим данным, естественная убыль населения в регионе составила 1723 человека.
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