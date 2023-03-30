Зампред – министр сельского хозяйства Саратовской области рассказал о зарплатах аграриев

архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среднем, зарплата в секторе АПК превысила 40 тысяч рублей, но эта цифра может сильно разниться в зависимости от района

Зампред – министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский рассказал в своем вчерашнем прямом эфире о зарплатах аграриев.

Как отметил Ковальский, в целом, задача по повышению уровня доходов работников АПК региона выполнена, несмотря на остающиеся проблемы. По словам зампреда, средняя зарплата в регионе превысила 40 тысяч рублей.

При этом, зарплаты у сельхозработников могут сильно разниться в зависимости от района. Чиновник пообещал контролировать ситуацию с проблемными муниципалитетами.

Также Ковальский отметил, что в секторе АПК выполняется поставленная правительством региона задача довести максимальную сумму средств господдержки до самих аграриев.

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