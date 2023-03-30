Фото: Архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 апреля в Саратове возобновляется работа восьми «дачных» автобусов. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Городская администрация уведомляет, что 1 апреля возобновляется работа сезонных муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Движение начнется по 8 направлениям:

- № 1 «ул. им. Радищева А.Н.- Кирпичный завод (2-ая Гусёлка)»,

- № 66 «Мирный переулок - Дачи «База УПТК»,

- № 34 «ул. им. Радищева А.Н. - Дачи «Займище»,

- № 43 «Саратоворгсинтез - Дачи «Нитрон»,

- № 49 «Сокурский тракт - Сады (пос. Елшанка),

- № 28 «Стадион Волга - Кумысная поляна»,

- № 27 «Клиническая больница № 3 СГМУ - Кумысная поляна»,

- № 230 «Сокурский тракт - Сады Латухино».

Работа сезонных маршрутов предусмотрена в период с апреля по октябрь.

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