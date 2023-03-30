Фото: Архив КП
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С 1 апреля в Саратове возобновляется работа восьми «дачных» автобусов. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
Городская администрация уведомляет, что 1 апреля возобновляется работа сезонных муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Движение начнется по 8 направлениям:
- № 1 «ул. им. Радищева А.Н.- Кирпичный завод (2-ая Гусёлка)»,
- № 66 «Мирный переулок - Дачи «База УПТК»,
- № 34 «ул. им. Радищева А.Н. - Дачи «Займище»,
- № 43 «Саратоворгсинтез - Дачи «Нитрон»,
- № 49 «Сокурский тракт - Сады (пос. Елшанка),
- № 28 «Стадион Волга - Кумысная поляна»,
- № 27 «Клиническая больница № 3 СГМУ - Кумысная поляна»,
- № 230 «Сокурский тракт - Сады Латухино».
Работа сезонных маршрутов предусмотрена в период с апреля по октябрь.
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