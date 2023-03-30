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НовостиОбщество30 марта 2023 8:23

В Саратове полицейские задержали мужчину с анаболиками

51-летний саратовец заказывал стероиды по почте
Евгений Бадиков
фото носит иллюстративный характер

фото носит иллюстративный характер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратове полицейские задержали мужчину с анаболиками. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области. Сотрудника УНК ГУ МВД России по Саратовской области пресекли контрабанду сильнодействующих веществ. Полицейские задержали 51-летнего мужчину с почтовым конвертом, внутри которого, как выяснили эксперты, находились 10 ампул анаболических стероидов. Общая масса

По предварительной информации мужчина заказал препарат в интернете и ему прислали их из-за границы международной почтой.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый под подпиской о невыезде.

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