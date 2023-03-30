Выступление Ирины Бегининой 30.03.23

Саратовские депутаты утвердили пополнение бюджета на 600 миллионов рублей. Сегодня, 30 марта, на внеочередном заседании Саратовской областной Думы обсуждался вопрос изменений бюджета Саратовской области. Министр финансов региона Ирина Бегинина в ходе своего доклада уточнила, что доходы бюджета области выросли на 600,7 млн рублей. Рост доходной части связан с следующими факторами: — Привлечение Вячеславом Володиным федеральных средств в размере 356,7 млн рублей на достройку ФОК «Газовик» в микрорайоне Солнечный. — Дополнительные налоговые и неналоговые ассигнования, из которых 200 млн рублей пойдет на оборудование для областного противотуберкулезного диспансера и 44 млн рублей на благоустройство участка Набережной Космонавтов (так называемой «новой Набережной» протяженностью порядка полутора километров. Председатель комитета областной Думы по бюджету, налогам и собственности, руководитель фракции «ЕР» Алексей Антонов отметил, что вопросы, на решение которых выделяются средства, возникли не сейчас, но сейчас появилась вероятность того, что они будут решены до конца года.

— Председатель Госдумы Вячеслав Володин помогает решать сложные для города вопросы. Это скоростной трамвай, который поможет на несколько лет вперед решить проблемы с транспортной инфраструктурой в областном центре, ФОК «Газовик», развитие Набережной, которую уже оценили жители и гости Саратова, противотуберкулезный диспансер. Каждый вложенный в подобные проекты рубль должен эффективно использоваться. А наша задача, как депутатов, проконтролировать и оказать всю возможную помощь в решении данных вопросов, – сказал Антонов.

Большинство депутатов проголосовали за поправки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.