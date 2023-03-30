архив КП
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Саратовской области ввели особый противопожарный режим. Об этом сегодня, 30 марта, сообщило региональное управление МЧС.
За разведение костра, сжигание травы и мусора около лесов и населенных пунктов жителям грозит штраф. Кроме того, запрещается заезжать в лес на машинах и жарить шашлыки на природе.
За подобные нарушения горожанам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц это обойдется в 30-60 тысяч рублей, а для юридических от 400 до 800 тысяч рублей.
В случае возникновения пожара, виновникам грозит уголовная ответственность.
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