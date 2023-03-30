архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области число заболевших ковидом снизилось до 168. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает оперативный штаб.

Вчера коронавирусную инфекцию нашли у 176 пациентов. На сегодняшний день общее число заболевших в регионе составляет 317 928 человек.

Всего с начала эпидемии выздоровело 310 621 человек, за сутки — 179.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове - 88, Энгельсском районе — 25, Балашовском — 18, Ртищевском —16, Балаковском — 7.

У 13 заболевших выявлена пневмония, 154- с признаками ОРВИ. Еще у одного пациента болезнь проходит бессимптомно.

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