В зоне спецоперации 27-летний солдат из Саратовской области погиб в битве за Бахмут

Фото: администрация Марксовского района

В зоне спецоперации 27-летний солдат из Марксовского района Саратовской области погиб в битве за Бахмут, сообщили в районной администрации.

Как рассказали власти муниципалитета, до 9 класса молодой человек учился в школе №6 города Маркса, в 2011 году продолжил обучение в Марксовском сельхозтехникуме по специальности «земельно-имущественные отношения».

Срочную службу Иван проходил в 2014-2015 годах. Солдат погиб 8 февраля 2023 года в боях под Артемовском (ДНР).

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