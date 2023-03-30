Фото: Госавтоинспекция
В Энгельсе пассажирка Renault Logan получила травмы в столкновении с «Приорой», сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Примерно в семь утра на пересечении улицы и переулка им. Маяковского столкнулись Lada Priora и Renault Logan.
Пассажирку 30-летнего водителя «Логана» доставили в больницу, возраст самой пострадавшей в дорожной полиции не уточнили.
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