Фото: Госавтоинспекция

В Энгельсе пассажирка Renault Logan получила травмы в столкновении с «Приорой», сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Примерно в семь утра на пересечении улицы и переулка им. Маяковского столкнулись Lada Priora и Renault Logan.

Пассажирку 30-летнего водителя «Логана» доставили в больницу, возраст самой пострадавшей в дорожной полиции не уточнили.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.