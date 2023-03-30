Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 марта 2023 5:03

Ранним утром в Саратове на дороге Юбилейный-Солнечный KIA Rio влетел в столб

Водителю потребовалась госпитализация
Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня ранним утром, 30 марта, в Саратове на дороге Юбилейный-Солнечный KIA Rio влетел в столб. Об этом сообщили в ОГИБДД.

Автоавария произошла у дома по адресу 1-ый Малый Ракитный тупик – 28-летний водитель «КИА» не справился с управлением и вылетел с дороги.

Мужчине потребовалась госпитализация.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.