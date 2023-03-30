Ранним утром в Саратове на дороге Юбилейный-Солнечный KIA Rio влетел в столб

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня ранним утром, 30 марта, в Саратове на дороге Юбилейный-Солнечный KIA Rio влетел в столб. Об этом сообщили в ОГИБДД.

Автоавария произошла у дома по адресу 1-ый Малый Ракитный тупик – 28-летний водитель «КИА» не справился с управлением и вылетел с дороги.

Мужчине потребовалась госпитализация.

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