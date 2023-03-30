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НовостиОбщество30 марта 2023 2:02

Четверг в Саратовской области будет дождливым и ветреным

Днем в Саратове до +12, в Госавтоинспекции региона попросили водителей быть внимательнее в связи с плотным утренним туманом
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 30 марта, в Саратовской области прогнозируется ветреная и дождливая весенняя погода, сообщает региональный Гидрометцентр.

Ночью в губернии от 2 до 7 градусов тепла, днем – 8-13°C, на юго-востоке до 18 выше нуля.

В темное время суток дождь будет идти местами в Правобережье, утром и днем синоптики прогнозируют умеренные осадки по всему региону.

В области будет преобладать восточный ветер 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15-18 м/с. Напомним, накануне в саратовском ГУ МЧС предупреждали о желтом уровне погодной опасности в связи с порывистым ветром.

Ночью и утром в регионе ожидается сильный туман (видимость менее 500-1000 метров). В связи с этим в Госавтоинспекции региона попросили водителей быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и быть аккуратнее при совершении маневров.

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