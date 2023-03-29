МЧС предупредила жителей Саратовской области об усилении ветра

архив КП Фото: Евгения ГУСЕВА

Ночью и завтра днем, 30 марта, в Саратовской области ожидается усиление ветра, предупридили жителей региона в ГУ МЧС.

Прогнозируется сильный восточный ветер до 15 метров в секунду, днем при порывах – до 18 м/с.

Неблагоприятные погодные условия соответствуют желтому уровню опасности.

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