МЧС предупредила жителей Саратовской области об усилении ветра

архив КП
Фото: Евгения ГУСЕВА
Ночью и завтра днем, 30 марта, в Саратовской области ожидается усиление ветра, предупридили жителей региона в ГУ МЧС.
Прогнозируется сильный восточный ветер до 15 метров в секунду, днем при порывах – до 18 м/с.
Неблагоприятные погодные условия соответствуют желтому уровню опасности.
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