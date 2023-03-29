архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратове с 1 апреля завершается отопительный сезон. Постановление за подписью мэра города Лады Мокроусовой появилось на портале правовой информации сегодня, 29 марта.

Напомним, со среды, 29 марта, отопительный сезон завершился в Энгельсе.

Отапливаться продолжат учреждения соцсферы: школы, детсады и больницы. Температуру в них будут регулировать по заявкам руководителей.

УК же поставлена задача перекрыть отопление в многоквартирных домах, но по заявкам жильцов отопительный сезон также могут продлить на короткий срок.

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