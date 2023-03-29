Глава Саратовской области рассказал о новых мерах поддержки для контрактников

архив КП Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Глава Саратовской области рассказал о планах новых мерах поддержки для военнослужащих-контрактников.

Как напомнил Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале, сейчас в Саратовской области действует около 20 различных льгот и выплат для военнослужащих и членов их семей. По мнению губернатора, будет справедливым решением распространить такие меры поддержки и на тех, кто подписал контракт с начала 2023 года.

Губернатор потребовал от профильных ведомств проработать этот вопрос. Особенно Бусаргин подчеркнул, что нужно дать возможность подписать контракт членам семьи военнослужащего, если сам он уже отбыл к месту несения службы.

Роман Бусаргин напомнил и о работе центра поддержки семей участников спецоперации – связаться с его специалистами саратовцы могут по номеру (8452) 65-33-63.

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