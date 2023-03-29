Ил-76, фото несет иллюстративный характер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Над Саратовской областью «опасно сблизились» самолет Минобороны и бизнес-джет.

Информация опубликована в Телеграм-канале «Baza».

По данным ресурса, вчера, 28 марта, в небе над Саратовской областью, примерно в 12:00 самолет Ил-76 ВКС России с бортовым номером RF-78663 снижался и опасно приблизился к частному самолёту Pilatus HC-12NG, который эксплуатирует белорусская компания BySky.

Самолеты летели на пересекающихся курсах, на борту бизнес-джета было 3 человека. Сработала так называемая «система система предупреждения об опасных сближениях». Расстояние между самолетами достигало 300 метров.

Росавиация создала комиссию по расследованию инцидента. По предварительной версии, диспетчер не уследил за бортом и среагировал поздно.

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