архив КП Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала апреля в Саратове можно будет записать детей в первый класс. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Заявление жители региона могут оставить на платформе Госуслуги. Там же пользователи смогут следить за статусом рассмотрения заявки.

По подсчетам чиновников, в первый класс 1 сентября этого года пойдут 27 730 школьников. Заявления будут приниматься с 1 апреля по 30 июня.

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