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Геймер из Саратова из-за страха блокировки аккаунта перевел мошенникам 21 тысячу рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Жительница Заводского района Саратова обратилась в полицию по факту мошенничества. 14 марта женщина нашла объявление в интернете о проведения детского праздника аниматорами. Цена услуги составляла 2800 рублей, которые заявительница и перевела, связавшись с организаторами. Но 28 марта, в назначенный день мероприятия, аниматоры не приехали, а автор объявления не вышел на связь.

Еще одной жертвой мошенников стал 21-летний житель Волжского района. Молодой человек зашел 25 марта в онлайн игру и обнаружил отсутствие амуниции у игровых персонажей, после чего обратился в поддержку. 28 марта ему пришло уведомление о возможной блокировке аккаунта за «нарушение правил игры». В качестве альтернативы геймеру был предложен штраф на сумму 7000 рублей. После перевода денег, ему поступили еще два подобных уведомления. Всего саратовец потратил 21 400 рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество»

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