Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

В этом году в Саратовской области площадь высадки лесов увеличат до 4000 гектаров. Об этом сегодня, 29 марта, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

В связи с ранней теплой весной в нескольких районах Саратовской области приступили к посадке леса.

В Лысогорском районе в посадках использовали сосну и ясень. На этой территории планируется высадить около 230 гектаров.

Одна из самых крупных теплиц нашего региона находится в Ртищевском районе. Там уже подготавливают посадочный материал для других лесхозов.

В связи с низким уровнем лесистости Саратовской области, площадь посадок увеличили в этом году на 1500 гектаров.

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