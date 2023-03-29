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НовостиОбщество29 марта 2023 12:31

В Саратове в нескольких поликлиниках терапевтов перевели на полный рабочий день

При этом их участки обслуживают выездные бригады
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Саратове в нескольких поликлиниках терапевтов перевели на полный рабочий день. Об этом сегодня, 29 марта, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

По словам Бусаргина, в Саратове начался пилотный проект по реформированию работы терапевтов.

В ряде поликлиник терапевты будут принимать пациентов полную смену. При этом, выдавать справки будет дежурный врач.

Что касается пациентов со сложными заболеваниями, за ними будет закреплен отдельный участок.

Кроме того, обследование на аппаратах КТ и МРТ будет работать весь рабочий день. Обследование пройти смогут все жители, независимо от места прописки.

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