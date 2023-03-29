Саратовчанку возмутил ресторанный комплекс «Кембридж» в окрестностях Саратова. В чате телеграм-канала Героя России Александра Янкловича появилось сообщение от местной жительницы. Саратовчанка возмутилась по поводу названия ресторанного комплекса, расположенного в Долгом Буераке в окрестностях Саратова.

— Пишу вам от лица всех матерей защитников Отечества и как настоящий патриот своей Родины! Мы всецело поддерживаем политику Президента Владимира Владимировича Путина и проведение СВО. Почему наш город заполонили заведения и организации, активно пропагандирующие своими названиями страны и города государств, спонсирующих нацизм на Украине? Мой сын приезжал в краткосрочный отпуск и был шокирован, узнав что в Саратове есть кафе под названием «Кембридж» — возмутилась женщина.

Далее, саратовчанка привела несколько фактов, согласно которым в Кембридже—городе в Великобритании, в честь которого назван ресторан, ведется активная поддержка Украины и ВСУ в частности.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.