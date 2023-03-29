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НовостиОбщество29 марта 2023 11:52

На достройку ФОКа «Газовик» областной бюджет получит 356,7 млн рублей

С учетом последних изменений, расход областного бюджета увеличится на 600 млн рублей
Евгений Бадиков

На достройку ФОКа «Газовик» областной бюджет получит 356,7 млн рублей. Об этом стало известно сегодня, на заседании комитета по бюджету Саратовской областной Думы.

В ходе своего выступления министр финансов Ирина Бегинина рассказала о получении областным бюджетом дополнительных средств. 356,7 млн рублей будет получено благодаря поддержки спикера Госдумы Вячеслава Володина. Средства будут затрачены на строительство ФОКа «Газовик» и докупку необходимого оборудования. Кроме того, 200 млн рублей пойдут на закупку оборудования для областного противотуберкулезного диспансера и 44 млн рублей — на мероприятия по благоустройству территории Саратова. Еще 44 млн из городского бюджета пойдут на благоустройство участка Набережной Космонавтов.

Расход областного бюджета увеличится на 600,7 млн рублей.

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