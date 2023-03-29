На достройку ФОКа «Газовик» областной бюджет получит 356,7 млн рублей. Об этом стало известно сегодня, на заседании комитета по бюджету Саратовской областной Думы.

В ходе своего выступления министр финансов Ирина Бегинина рассказала о получении областным бюджетом дополнительных средств. 356,7 млн рублей будет получено благодаря поддержки спикера Госдумы Вячеслава Володина. Средства будут затрачены на строительство ФОКа «Газовик» и докупку необходимого оборудования. Кроме того, 200 млн рублей пойдут на закупку оборудования для областного противотуберкулезного диспансера и 44 млн рублей — на мероприятия по благоустройству территории Саратова. Еще 44 млн из городского бюджета пойдут на благоустройство участка Набережной Космонавтов.

Расход областного бюджета увеличится на 600,7 млн рублей.

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