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НовостиОбщество29 марта 2023 11:43

В Саратове дома для переселенцев из аварийного жилья построят новые дома на улицах трех районов

Здания построят в Ленинском, Кировском и Заводском районах
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Саратове определили улицы, на которых появятся дома для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сегодня, 29 марта, рассказал Александр Гусев на депутатских слушаниях в облдуме.

Новые здания появятся в трех районах города. Строительство многоквартирных домов будет вестись в Ленинском, Кировском и Заводском районах Саратова.

Большую часть строений возведут в Заводском районе на улицах Южно-Зеленая, Брянская, 1-й проезд Энергетиков и 1-й Кавказский тупик.

В Ленинском районе дома появятся на улице 2-я Степная и Малая Елшанская.

Гусев отметил, что при выборе улиц немаловажно было учитывать наличие социальной инфраструктуры, а также загруженность детских садов и школ.

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