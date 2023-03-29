В Саратове дома для переселенцев из аварийного жилья построят новые дома на улицах трех районов

архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Саратове определили улицы, на которых появятся дома для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сегодня, 29 марта, рассказал Александр Гусев на депутатских слушаниях в облдуме.

Новые здания появятся в трех районах города. Строительство многоквартирных домов будет вестись в Ленинском, Кировском и Заводском районах Саратова.

Большую часть строений возведут в Заводском районе на улицах Южно-Зеленая, Брянская, 1-й проезд Энергетиков и 1-й Кавказский тупик.

В Ленинском районе дома появятся на улице 2-я Степная и Малая Елшанская.

Гусев отметил, что при выборе улиц немаловажно было учитывать наличие социальной инфраструктуры, а также загруженность детских садов и школ.

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