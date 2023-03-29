Депутатские слушания

В Саратове расселят 591 аварийный дом.

Сегодня, 29 марта, в Саратовской областной думе состоялись депутатские слушания на тему: «О реализации областной адресной программы Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2022–2026 годы»

Согласно докладу министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Сергея Соколова, расселено в ходе первого этапа 376 многоквартирных домов общей площадью 153 тысячи кв.м., в которых проживало 10 тысяч человек. На данный момент в программу переселения из аварийного жилья вошло 906 домов области, расположенных в 14 районах области, в которых проживает более 27 тысяч человек.

.

Всего в рамках первого этапа программы до конца 2023 года планируется расселить 202 многоквартирных дома, финансирование составляет 8,27 миллиарда рублей на первый этап расселения, из которых 5,33 миллиарда поступили из Фонда содействия реформированию ЖКХ, а 2,93 миллиарда — средства областного бюджета. В Саратове расселят 591 дом, из них 70 домов—на первом этапе, в их число войдет как ряд зданий в центре города - на улицах Хользунова и Мичурина, так и дома, расположенные в Заводском и Ленинском районах.

В ЭМР требуется расселить 87 аварийных домов. Первый этап включает в себя 24 дома в Летном городке, где проживают 1600 человек. Выделено 2,266 миллиарда из федерального бюджета и 306 миллионов из местного. В Балаково под программу попадает 97 аварийных домов, из которых 22 расселят на первом этапе до конца текущего года. В 175 расселяемых квартирах живет 368 человек.

В ответ на многочисленные вопросы Председатель Саратовской Областной Думы Михаил Исаев отметил, что в первый этап программы вошли микрорайоны, где сконцентрировано большое количество аварийных домов — Заводской и Ленинский районы Саратова, Летный городок Энгельса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.