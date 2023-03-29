Депутатские слушания

В Саратовской облдуме прошли депутатские слушания на тему расселения из ветхого жилья. Открывал слушания «О реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2022 – 2026 годы» председатель Саратовской областной Думы Михаил Исаев.

Исаев рассказал, что Саратовская область стала одной из первых субъектов страны, кто завершил мероприятия в рамках предыдущего этапа программы досрочно. Саратовская область вошла в число первых девяти регионов, где смогли перейти к реализации новой программы, что стало возможно благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

По словам Исаева, в новом этапе программы принимают участие 14 муниципальных образований области. В нее в первую очередь вошли микрорайоны с большим процентом аварийного жилья — Заводской и Ленинский районы Саратова, Летный городок Энгельса.

— Конечно, всех жителей-участников программы волнует много вопросов. В числе самых популярных из них – куда нас переселят, придется ли детям менять школу и детский сад, как быть с работой и дорогой до нее, надежный ли будет застройщик, построит ли дом в срок и какого качества и так далее, — отметил председатель облдумы.

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