В Саратове главой МКУ «Капитальное строительство» стал Артем Райков

С сегодняшнего дня, 29 марта, постановлением администрации Саратова директором городской МКУ «Капитальное строительство» назначен Артем Райков, сообщила в своем Телеграм-канале мэр Лада Мокроусова.

Соответсвующее распоряжение глава города подписала сегодня.

Ранее Райков находился на должности зампредседателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта при саратовской администрации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.