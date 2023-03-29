В Саратове главой МКУ «Капитальное строительство» стал Артем Райков

С сегодняшнего дня, 29 марта, постановлением администрации Саратова директором городской МКУ «Капитальное строительство» назначен Артем Райков, сообщила в своем Телеграм-канале мэр Лада Мокроусова.
Соответсвующее распоряжение глава города подписала сегодня.
Ранее Райков находился на должности зампредседателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта при саратовской администрации.
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