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НовостиОбщество29 марта 2023 9:48

В Саратове главой МКУ «Капитальное строительство» стал Артем Райков

Роман Хвалин

С сегодняшнего дня, 29 марта, постановлением администрации Саратова директором городской МКУ «Капитальное строительство» назначен Артем Райков, сообщила в своем Телеграм-канале мэр Лада Мокроусова.

Соответсвующее распоряжение глава города подписала сегодня.

Ранее Райков находился на должности зампредседателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта при саратовской администрации.

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