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НовостиОбщество29 марта 2023 9:18

В Саратове дефицит бюджета вырос до 864 миллионов рублей

Внесенные изменения увеличили дефицит бюджета на 142 миллиона рублей
Роман Хвалин

В Саратове дефицит бюджета вырос до 864 миллионов рублей. Об этом сегодня, 29 марта, сообщили на заседании профильной комиссии Саратова.

Как заявил председатель комитета по финансам Александр Струков, внесенные изменения увеличат дефицит бюджета на 142 миллиона рублей. В совокупности нехватка бюджета составит 864 миллиона рублей.

Из поступивших денег в городской бюджет, вложения потребует реконструкция школы №77, расселение жителей аварийного жилья, а также изъятые для нужд муниципалитетов земельные участки.

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